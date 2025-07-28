タレントの森脇健児（５８）が２８日、大阪・関西万博・ギャラリーＷＥＳＴ「展示室１」で行われた「大阪府『１０歳若返り』プロジェクトｐｒｅｓｅｎｔｓ『最新！カラダ見る知る体験』」（同日〜２９日）に出席した。同プロジェクトは、大阪・関西万博の誘致を契機としてスタート。いきいきと長く活躍できるように「１０歳若返り」を目指す大阪府の取り組みだ。来場者の健康づくりや活動的な生活に向けた取り組みを実践するた