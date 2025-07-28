ナスカの地上絵について記者会見する山形大の坂井正人教授＝28日午前、大阪市此花区の夢洲山形大の坂井正人教授は28日、大阪・関西万博のペルー館で記者会見し、世界遺産ナスカの地上絵」で知られるペルーナスカ台地で新たに248点の地上絵を発見したと発表した。神職や斬首の場面、猛禽類やネコ科の動物などとみられる多様なモチーフが描かれており、特定のテーマごとに配列されていることも分かったという。2023年と24年