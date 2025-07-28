１８日、蘇州河沿いの文化・観光・商業イベントの集客力向上のため上海市普陀区半馬蘇河公園に設置された、大型キャラクター人形。（上海＝新華社配信）【新華社上海7月28日】中国上海市で8月まで開催中の「上海の夏」国際アニメ月間と観光祭に合わせ、中国国際アニメ・ゲーム博覧会（CCGエキスポ）の会場外イベントと「水辺のレジャーウイーク」が蘇州河沿いで開かれた。１８日、蘇州河の遊覧船の装飾。（上海＝新華社配信