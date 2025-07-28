２５日、子どもたちに薬液を試験紙に落とす実験を見せる合肥総合性国家科学センター大健康研究院の職員。（合肥＝新華社記者／曹力）【新華社合肥7月28日】中国安徽省と中国科学院が共同で設立した研究機関、合肥総合性国家科学センター大健康研究院は25日、探究型学習を通じて生物科学の魅力を伝える体験キャンプ活動を開催した。２５日、ＤＮＡ二重らせん構造モデルを組み立てる子ども。（合肥＝新華社記者／曹力）２５