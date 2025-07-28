【勝利の女神：NIKKE 紅蓮：ブラックシャドウ】 2026年7月 発売予定 価格：41,800円 GNFTOYZ ＆ Hobby sakuraは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE 紅蓮：ブラックシャドウ」を2026年7月に発売する。価格は41,800円。 本商品は背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「紅蓮」を1/4スケールフィギュア化したもの。ゲーム内に登場