◇第107回全国高校野球選手権東東京大会決勝関東第一７―１岩倉（2025年7月28日神宮）関東第一が、岩倉を破って2年連続10度目の夏の甲子園出場を決めた。背番号「8」の二刀流エース・坂本慎太郎投手（3年）が“ソロ本塁打＆1失点完投”と投打に大車輪の活躍を見せた。U18日本代表候補でもある左腕は「3番・投手」で出場し、4打数2安打1打点。4回には自らを援護する右越えソロを放ち、投げては1失点で完投勝利を挙げた