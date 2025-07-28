愛知県江南市の教育委員会によりますと、市立古知野中学校で7月18日夕方、プールの水を足そうとした教師が水道の栓を閉め忘れて帰宅し、3連休明けの22日朝まで水が出たままになっていました。プールおよそ2杯分1031立方メートルの水が流出し、余計な水道代およそ52万円には公費を充てる方針です。文科省は2024年、プールの管理をめぐり教師の業務の負担を減らすとともに特定の教師に賠償責任を負わ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ミセスの「音漏れ」苦情が殺到
- 2. 松下洸平の結婚で「母」荒ぶる
- 3. 川崎殺人 被害者に恐怖の一文
- 4. 「へずま当選は教育の失敗」危惧
- 5. クマ駆除 苦情電話に「妙案」
- 6. 娘放置で不倫「母である前に女」
- 7. 気に食わぬ共演者は降板に? 騒然
- 8. 交通事故の加害者と被害者が結婚
- 9. 高田明さんの自宅規格外 大反響
- 10. 日本に1.4京円の隠れ債務が発覚
- 1. 川崎殺人 被害者に恐怖の一文
- 2. 「へずま当選は教育の失敗」危惧
- 3. クマ駆除 苦情電話に「妙案」
- 4. 交通事故の加害者と被害者が結婚
- 5. 佐賀強殺 ベトナム人の男を逮捕
- 6. 90歳にわいせつ未遂 28歳を逮捕
- 7. へずま氏が反論「典型的な左翼」
- 8. 伊東市長の同級生 新たな投書か
- 9. 倉庫業者「備蓄米はもうイヤ」
- 10. 米で有名「連続尻嗅ぎ犯」を逮捕
- 1. 握力が18kg以下の女性は要注意?
- 2. 石破氏が読売新聞の号外に怒りか
- 3. 首相進退 粘れば引きずり降ろす
- 4. 菅直人氏を糾弾→特大ブーメラン
- 5. さすがにズルすぎ 山尾氏に批判
- 6. おうち性教育を徹底 強い意図
- 7. 妊娠したと嘘 塩村文夏氏の過去
- 8. 河野氏「減税やらざるを得ない」
- 9. 母「助けて」ただ事でないと直感
- 10. 今後どうなる? S&P500の価値
- 1. 不明だった猫と13年ぶり再会 英
- 2. 頭皮はがされた ドバイ案件実態
- 3. 韓の広末涼子 スケスケ衣装反響
- 4. 「日本で大地震」おびえる香港
- 5. 韓芸人が日本の電気代事情に絶句
- 6. 米国西海岸では異例の「寒い夏」
- 7. 米政権「脱マスク依存」は困難
- 8. 性虐待富豪文書にトランプ氏の名
- 9. 人気芸能人の死刑執行 中国激震
- 10. リアル赤ちゃん人形 不快感も
- 1. 日本に1.4京円の隠れ債務が発覚
- 2. ヴィトンの日本人社員に痛烈一言
- 3. 日本は「大増税時代」に突入する
- 4. ミシュランから銀座寿司店消える
- 5. 日米合意書「今、作るとまずい」
- 6. 一時代築いた磯丸水産が大量閉店
- 7. ヴィレヴァン 業績回復は困難か
- 8. 面倒臭い 格安SIMにせぬ理由3つ
- 9. 「夫のすべて奪う」40代妻の復讐
- 10. 認知症に至る人 3つの危険サイン
- 1. 関わってはいけない女の特徴7選
- 2. 最強のハンディファン使った結果
- 3. 「限界」後払い決済の未払い増加
- 4. AIで激減せず Google検索に驚き
- 5. 解説 既読つけずLINE読む方法3つ
- 6. 違法配達員を放置? 出前館のツケ
- 7. Amazon音楽聞き放題 3か月無料に
- 8. ジャングリア沖縄、全体験情報を解禁 / 静音マウス3モデル【まとめ記事】
- 9. ハンガリーパビリオンの癒し空間 / ゴリさんが声優、ジャングリア沖縄「やんばるフレンズ」【まとめ記事】
- 10. Ryzen 5000シリーズを試す 性能編完全版 - Ryzen 9 5950XからRyzen 5 5600Xまで総レビュー
- 11. CloudflareのパブリックDNSサービス「1.1.1.1」が62分間ダウン、原因はプレフィックス設定ミス
- 12. Nintendo Switch用サードパーティーVRゴーグルを試す！…結局約5000円で自作
- 13. Surface Go 2とiPad Pro、純正キーボードが使いやすいのはどっちだ？
- 14. 佐藤健×ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン、数量限定販売
- 15. LINE がiPhone 6 / 6 PlusのRetina HDに対応、文字や写真が鮮明に。メッセージ検索も実装
- 16. KDDI、4G LTE＆VoLTE対応折りたたみ型フィーチャーフォン「MARVERA KYF35」と「かんたんケータイ KYF36」を8月10日に発売！気になる価格も紹介
- 17. ケータイで大人気「裏絵文字」 存在めぐるミステリー
- 18. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？ インターネットのための「iPhone 3G」
- 19. ダイソン「これは掃除機の未来だ」 - コードレススティッククリーナー「V10」の実力
- 20. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]お高めだけど長～く使い倒せるはず！ ブラザーのラベルライター「PT-P910BT」
- 1. 高田明さんの自宅規格外 大反響
- 2. 大谷の特大38号で「異常事態」に
- 3. 羊に胸蹴られる女性モデル大反響
- 4. イチロー氏のユーモア発言に爆笑
- 5. 女子選手の「乳房」が与える影響
- 6. イチロー氏の痛烈一言 妻は苦笑
- 7. 女子バレー日本は最も苛立たしい
- 8. 4番に死球 球児が見せたマナー
- 9. 朝倉未来 元王者にリベンジ成功
- 10. 19歳転落死 総監督が涙で追悼
- 1. ミセスの「音漏れ」苦情が殺到
- 2. 松下洸平の結婚で「母」荒ぶる
- 3. 気に食わぬ共演者は降板に? 騒然
- 4. 箕輪氏の不倫相手 キャラ崩壊か
- 5. 盟友転落 桝氏がZIP放送後泣いた
- 6. 箕輪氏と不倫報道 YouTuber謝罪
- 7. 箕輪氏の妻怒り「私のが可愛い」
- 8. 夫の不倫から5年 安田美沙子の今
- 9. 七光り過ぎる2世 Koki,抑えた1位
- 10. 異様会見チラつく太川&藤吉夫婦
- 1. 異母兄弟が6人…疎遠の父と再会
- 2. 親しい人へのNG行為 7つ紹介
- 3. 家が劇的に涼しくなる「裏技」
- 4. 88→47kgに 夢叶うも大きな代償
- 5. 破水した妻 夫の行動に殺意沸く
- 6. 【予約開始】北海道石狩市「たびのホテル石狩」10月オープン！
- 7. 0kcalでも注意 腸内荒れる飲み物
- 8. 風呂嫌がる子と「全裸鬼ごっこ」
- 9. 運動0&食事制限0で痩せ体質に?
- 10. 男性が「別れ」意識するきっかけ