週明け28日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比91銭円安ドル高の1ドル＝148円28〜30銭。ユーロは09銭円高ユーロ安の1ユーロ＝173円11〜15銭。米国と欧州連合（EU）の関税交渉合意を受け、世界景気の減速懸念が和らぎ、比較的安全な資産とされる円を売る動きが優勢だった。市場では「参院選後の国政の先行き不透明感も円相場の重荷だ」（外為ブローカー）との声が出た。