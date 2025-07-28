ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜日夜8時54分)。今回は、キプロス在住の外国人の来日の様子をお送りします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回京都で100年受け継がれる伝統の西京焼紹介するのは、地中海の島国・キプロス在住の「西京焼」を愛するアレックスさん。芳醇な甘さを持つ、京都が発祥とされ