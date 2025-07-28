米軍機撃墜地点付近に設置された銘板の前で取材に応じる森重昭さん＝28日午後、山口県柳井市太平洋戦争中、山口県柳井市で米軍機が撃墜され、同市沖で旧日本軍の駆逐艦が撃沈された二つの事案から80年となる28日、それぞれの現場近くに記録を継承する銘板が設置され、元乗組員や事件の研究者らが除幕式に参加した。1945年7月28日、同市の平郡島沖で駆逐艦「梨」が撃沈され、同市伊陸で米軍のB24爆撃機「ロンサムレディ号」が撃