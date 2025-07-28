台湾南部・台南市で市当局者から感謝状を受け取る吉田瑠美さん（右）＝28日（野崎孝男・台湾行政院政務顧問提供、共同）【台北共同】台風4号で被害を受けた台湾南部・台南市を支援しようと福島県只見町が救援金57万円余りを集めた。只見町と台南市は共に日台合作映画「青春18×2君へと続く道」（藤井道人監督）のロケ地であることをきっかけに縁が生まれ、只見町が18〜27日、救援金を募っていた。藤井監督の実姉で作品中の絵