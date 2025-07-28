iPS細胞からつくった心筋や血管などの細胞を多層化したシート（iHeartJapan提供）京都大発再生医療ベンチャー「iHeartJapan（アイハートジャパン）」（京都市）と東京女子医大病院は28日、人工多能性幹細胞（iPS細胞）からつくった心筋や血管などの細胞を多層化したシートを、重い心臓病の拡張型心筋症の患者に移植する臨床試験（治験）を開始したと発表した。5月に1例目の手術をし、既に退院した。iPS細胞から作製した多