男闘呼組の元メンバー前田耕陽（56）が28日、大阪市の大阪松竹座で舞台「大阪は踊る！」（10月4〜12日、同所）の取材会に出席した。高遠響氏原作のエンタメファンタジー小説を初舞台化。「ある日突然、道頓堀に石油が湧いた！」と、大阪市長による大阪再生プロジェクト「道頓堀油田開発計画」が始動。浜中文一演じる市役所の雑用処理係“どないしょう課”に勤務する前田拓郎が担当者となり、右往左往するストーリー。前田は大阪嫌