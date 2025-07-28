◆第１０７回全国高校野球選手権宮城大会▽決勝仙台育英１０−０東北学院榴ケ岡（２８日・楽天モバイル）仙台育英が東北学院榴ケ岡に１０―０で勝ち、２年ぶり３１度目の全国高校野球選手権（８月５日から１８日間、甲子園）出場を決めた。初回に５番・和賀颯真一塁手（３年）の左前適時打で先制。５回には押し出し四球と中犠飛、６回には中犠飛に投前スクイズ、７回には左犠飛、８回には２点適時二塁打に２つの敵失と、好機