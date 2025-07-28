柔道女子・嘉重春樺 選手／田中志歩 選手 6月に開かれた柔道の世界選手権で優勝した2人の女子選手に、岡山市が人見絹枝スポーツ顕彰を贈りました。 人見絹枝スポーツ顕彰の「特別スポーツ栄誉賞」を贈られたのは、柔道の嘉重春樺選手と田中志歩選手で、2人はともに岡山市のIPU・環太平洋大学の卒業生です。 6月にハンガリーのブダペストで行われた世界選手権に出場し、嘉重選手は女子63キロ