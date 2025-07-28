コンベックス岡山岡山・北区大内田27日 サッカーJ1ファジアーノ岡山は27日、ファン感謝イベントを開き、選手らとサポーターが交流しました。 コンベックス岡山には入場を待つ長蛇の列が！ （入場を待つサポーターは―）「佐藤龍之介選手のサイン会が当たったので、それをお目当てに来ました。めっちゃ楽しみです。めっちゃワクワクしています」「（鈴木）喜丈選手です。