川崎市の解体工事現場から銅線約2.9トン（時価350万円相当）を盗んだとして、警視庁捜査3課は28日までに、窃盗と建造物侵入容疑で、ベトナム国籍の住所不詳、無職グエン・シー・タイン容疑者（34）を逮捕し、別のベトナム国籍の男（25）を再逮捕した。同課によると、タイン容疑者は「銅線を盗んでいません」と供述し、もう1人は黙秘している。逮捕、再逮捕容疑は5月1〜2日、解体工事現場に侵入し銅線を盗んだ疑い。同課は容