「Static Eraser “Custom”」 トップウイングサイバーサウンドグループは、レコード再生中に発生する静電気を除去するというアクセサリー「Static Eraser」より、ユーザーが最適な長さにカットして使うフリーサイズ「Static Eraser “Custom”」を、8月5日に発売する。価格は13,200円。 ユーザー自身で好みの長さにカットして使用できる レコード再生中