Amazonは、電子書籍リーダー「Kindleシリーズ」にカラーディスプレーを搭載した「Kindle Colorsoft」「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」と、サブスクリプションサービス付きの「Kindle Colorsoft キッズモデル」を7月24日にAmazon.co.jpで発売した。●カラー表示でよりリッチにカラー版Kindle Colorsoftシリーズは、画面のカラー化にあわせ、ハイライト機能にイエロー、オレンジ、ブルー、ピンクを追加し、色分け