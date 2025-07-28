「文化部のインターハイ」とも呼ばれる全国高校総合文化祭＝総文祭が、おととい（26日）香川県で開幕しました。きのうまで訪問されていた秋篠宮ご夫妻から激励を受けた高校生たち。貴重な経験となったようです。 【写真を見る】全国高校総合文化祭「かがわ総文祭」秋篠宮ご夫妻が高校生を激励「素敵な思い出を作ってください」 高校生にお声掛けされた秋篠宮ご夫妻。（実行委員長滝下塔子さん丸亀高3年）「第1部、2部