日銀が２８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円２８～３０銭と前営業日に比べ９１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円１１～１５銭と同０９銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７４～７５ドルと同０．００７８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS