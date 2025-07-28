川岸工業がこの日の取引終了後、２５年９月期の単独業績予想について、営業利益を１２億円から１６億７０００万円（前期比０．１％増）へ、純利益を１０億円から１２億７０００万円（同１３．６％減）へ上方修正し、営業利益を減益予想から一転して微増益予想とするとともに、期末一括配当予想を１０５円から１４０円へ引き上げた。 予算不足による計画の先送りや工程の遅れなどが響き、売上高は２７０億円から２３０億円（