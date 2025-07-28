映像に映っているのは、捜査員に続き住宅から出てきた男。強盗殺人などの疑いで逮捕されたベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（24）です。佐賀県の住宅で親子2人をナイフで脅し現金を奪ったうえ、40歳の娘を切りつけ殺害した疑いが持たれています。日本語講師の椋本舞子さん（40）と母親（70代）の2人が被害に遭ったこの事件は、26日午後4時半ごろ、佐賀・伊万里市の住宅で起きました。インターホンが鳴ったため舞