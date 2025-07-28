7月第4週（7月22日～7月25日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇7月22日 ＦＷニッセイゴールドファンド 運用会社：ニッセイアセットマネジメント 〇7月25日 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（資産成長型）（楽天・ＳＣＨＤ（資産成長型）） 運用会社：楽天投信投資顧問 株探ニュース