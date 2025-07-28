日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月28日の日経225ミニ期近（2025年8月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4147枚だった。 ◯2025年8月限（特別清算日：8月15日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4147(4147) ソシエテジェネラル証券2907(2907) SBI証券 2247(1007) 楽