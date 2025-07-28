２４日、青海省海北チベット族自治州海晏県に設置された「中国第１号核兵器開発基地」記念碑。（海北＝新華社記者／孫瑞博）【新華社西寧7月28日】中国青海省海北チベット族自治州海晏県にある中国原子城は、全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定されている。ここでは中国初の原子爆弾が製造され、初の水素爆弾も開発された。かつて神秘のベールに包まれていた原子城は、修復によって姿を一新し、革命史跡を訪ね