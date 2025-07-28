7月18日、渋谷PARCOの6階に株式会社セガの日本初となる旗艦店舗「SEGA STORE TOKYO」がオープンしました。SEGA STORE TOKYO 2025.07.18 GRAND OPENING（YouTube）https://youtu.be/rRJ1pd615sQ同社の豊富なIPを多面的に展開するトランスメディア戦略を体現したSEGA STORE TOKYOは、今年5月に上海でオープンした「SEGA STORE SHANGHAI」に続く2店舗目となります。SEGA STORE TOKYOでは「『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『龍が如く』