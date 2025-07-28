◇第107回全国高校野球選手権宮城大会決勝仙台育英10―0東北学院榴ケ岡（2025年7月28日楽天モバイル）仙台育英が東北学院榴ケ岡を下し、2年ぶり31度目の夏の甲子園出場を決めた。仙台育英は初回に5番・和賀の左前適時打で先制。5回には押し出し四球と犠飛で2点を追加。6回、7回にも追加点を奪いリードを広げた。投げてはエース・吉川が7回を投げ、3安打無失点。3回の2番打者から6者連続三振を奪うなど、11三振で東北学