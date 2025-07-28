矢沢永吉が、8月27日発売の「anan」2460号スペシャルエディションの表紙に登場。ソロデビュー50周年を迎えたロック界のカリスマが、創刊55周年の「anan」の表紙を史上最年長で飾る。【写真】矢沢永吉、『最後の鑑定人』で28年ぶり連ドラ主題歌を担当！楽曲は本編にて解禁1972年の「キャロル」でのデビューから50年以上にわたり日本のロック界の地平を更新し続け、今年でソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉。東京ドーム公演