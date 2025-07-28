²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç28Æü¡¢ÅÔÂ¦¤Ê¤É¤ÈÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»É½ý»ö·ï¤Î¸½¾ìÉÚÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯5·î¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃË¤Ë¼ó¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò14Ç¯6¥«·î¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÁ°¤ËÃË¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í