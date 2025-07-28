ボクシングのトリプル世界戦（３０日・横浜ＢＵＮＴＡＩ）に向けた記者会見が２８日、横浜市内で行われた。世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）フライ級統一王者の寺地拳四朗（ＢＭＢ）は「勝ち方もすごく大事。後半にＫＯできたら」と語った。２団体防衛戦ではリカルド・サンドバル（米）の挑戦を受ける。ＷＢＡバンタム級２位の比嘉大吾（志成）は２階級制覇を目指し、同級王者アントニオ・バル