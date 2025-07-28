静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）が28日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「【お問い合わせ・苦情対応について】」として、自身の学歴詐称疑惑に関する専用窓口を自ら設置したことを明らかにした。 【写真】先月所信表明演説を行ったばかりなのに… 田久保氏は「先日、市役所職員より苦情対応への要望を受けましたので、私のほうでも応対の為のメアドと電話番号を用意しました」と告知した。 同市の市長に就任