ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡Ù¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÙÁ´¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½µ´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÎºÇ¹âµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤ÎABEMA³«¶É°Ê¹ß¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ç¤âºÇ¹âµ­Ï¿¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡È¤ª¤Ò¤ÊÍÍ¡É¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï