有吉弘行『有吉メモ』（双葉文庫）が10月15日に発売される。 【写真】購入特典「有吉メモ」直筆ステッカーを見る 本書は有吉弘行の頭にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書き綴ったメモの数々とともに、あなた自身のメモも書き綴れるオリジナルメモ帳。 「バイデン昭和17年生まれ午年」「みんなが褒めてくれない仕事にこそ価値がある」など、有吉氏が日々書き留めたメモが収録される。 紀伊國屋書店グル