北海道泊村の北海道電力泊原発3号機（右）原子力規制委員会は28日、北海道電力泊原発3号機（北海道泊村）の安全対策が新規制基準に適合しているとする「審査書」を、30日の定例会合で議論すると発表した。了承されれば正式な審査合格となる。4月に審査書の案を取りまとめ、一般からの意見を募っていた。合格すれば11原発18基目で、2021年9月の中国電力島根原発2号機（松江市）以来となる。北海道電は13年7月の新規制基準の施行