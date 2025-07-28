「ベネックス長崎ブリックホール」のエントランスにグランドピアノが新設され、オープニングセレモニーが行われました。 エントランスにお目見えしたのは、世界三大ピアノブランドの一つ「スタインウェイ・アンド・サンズ社」製のピアノです。 2015年に閉館した長崎市公会堂で使われていましたが、(9月に開幕する)ながさきピース文化祭を前に、長崎市が寄贈しました。 セレモニーでは