２８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比９１銭円安・ドル高の１ドル＝１４８円２８〜３０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０９銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７３円１１〜１５銭で大方の取引を終えた。