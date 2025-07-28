バスケットボール男子Ｂ１越谷は２８日、Ｂリーグから規約違反による制裁が決まった安斎竜三ヘッドコーチらについて、今回の制裁を真摯に受け止め社会的責任を明確にするために、クラブとしての処分を決定したと発表した。安斎ヘッドコーチは月額報酬額１００％の返上（３カ月間）、上原和人代表取締役社長が月額報酬額３０％の返上（３カ月間）とした。チーム編成担当者についてはＢリーグの制裁決定時点で退任しており、処分