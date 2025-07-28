グラビアアイドルの真白雪澄（21）が、28日発売の『週刊プレイボーイ』32号（集英社）のグラビアに登場した。【別カット】“天然Gカップ”真白雪澄、“衝撃のたわわ”披露「春のTGIF週プレ賞2025」で見事ファン投票数1位を達成し、文句なしのグランプリを受賞した真白。これからのブレイクが期待されるグラビア界の新星が今回、T160・B83・W63・H87センチ、天然Gカップの圧巻ボディを披露している。同号の表紙＆巻頭グラビア