ヴィッセル神戸は７月27日、ノエビアスタジアム神戸で開催されたクラブ30周年記念チャリティーマッチでスペインの名門バルセロナと対戦。宮代大聖が一時同点となるゴールを奪うなど意地を見せたが、１−３で敗れた。この両クラブは2019年には連携協定を結ぶなど、これまで浅くない関係を築いてきた。また、かつては神戸にアンドレス・イニエスタやダビド・ビジャ、ボージャン・クルキッチ、セルジ・サンペールなどバルセロナで