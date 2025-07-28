東急田園都市線の1編成を、映画『大長編 タローマン 万博大爆発』がジャックした「タローマン電車」が、28日より期間限定で運行を開始した。長津田検車区でお披露目会が行われ、藤井亮監督とタローマンが出席した。【写真】「タローマン電車」の前で決めポーズ！大迫力のタローマン同映画は、「1970年代に放送された特撮ヒーロー番組」という設定のもと、岡本太郎（日本を代表する芸術）と特撮（日本を代表するエンタメ）を融