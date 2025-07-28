俳優の志尊淳（30）が25日、自身のインスタグラムを更新。レストランで家族との食事を堪能するオフショットを披露した。【写真多数】おしゃれなレストランで自然体ショットを披露した志尊淳志尊は「ママとお姉ちゃんとご飯してきました。夏！夏！夏」のコメントとともに、おしゃれな白シャツ姿でレストランでの食事を楽しむ写真を大量投稿した。この投稿にファンからは「おおお眼鏡淳 最高すぎやしませんか」「家族との時間