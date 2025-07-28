俳優のいしだ壱成（50）が28日、自身のブログを更新。「父のお店、船橋にある炭火焼肉ジュンチャンで妹のすみれの誕生日パーティーを開きました！」と報告し、妹でモデル・俳優 すみれ（35）、父で俳優・石田純一（71）との家族3ショットを公開した。【写真】石田純一＆いしだ壱成＆すみれの3ショット／壱成の恋人が用意したすみれの誕生日ケーキ誕生日は15日。すみれが純一の店に行ったことがないことを知った壱成は「だった