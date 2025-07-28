プロ野球・阪神のグラント・ハートウィグ投手が28日、入団会見を行いました。アメリカ出身の27歳のハートウィグ投手は身長196センチ、体重106キロの体躯の優れた投手。23年にメッツでメジャーデビュー。通算32試合に登板し5勝2敗、防御率5.14でした。入団した今の気持ちについて「昨日挨拶もさせていただいて、本当にみなさんに温かく迎えていただきました。このメンバーの一員になれて非常にうれしく思っています」とコメント。も