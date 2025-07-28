大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が２８日、自身のＳＮＳを更新。名古屋場所が行われたＩＧアリーナ前でユーモラスな姿を披露した。豊ノ島はインスタグラムを更新し、「令和七年名古屋場所ＩＧアリーナのこけら落とし場所！新横綱・大の里の誕生と、注目を集めた場所になりましたが、優勝は１３勝２敗で琴勝峰！六日目から怒涛の１０連勝！千秋楽、二敗、琴勝峰三敗、安青錦、草野この３人が盛り上げてくれま