「大阪・関西万博」で28日、日本の地方の魅力を発信するローカル ジャパン展がスタートしました。横手市の冬の伝統行事「かまくら」もお目見えし、真夏の暑さの中多くの観光客を魅了しています。連日の酷暑の中開かれている大阪・関西万博。ローカル ジャパン展は、国の内外から大勢訪れる観光客に、日本の地方の伝統や自然を知ってもらおうと開催されました。北は横手市の「かまくら」から、南は沖縄市の伝統的