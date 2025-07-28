ＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏがこの日の取引終了後、米国で出願手続きを進めていた「ＲＮＡの機能を制御する化合物のスクリーニング方法」について、ＵＳＰＴＯ（米国特許商標庁）から特許査定を受領し、米国内での特許権が成立することになったと発表した。 同技術は、同社独自の創薬プラットフォーム「ｉｂＶＩＳ」に関するもので、既に日本、欧州で特許権が成立している。今回の米国での特許権成立に