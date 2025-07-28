航空自衛隊宇宙作戦群のレーダーサイトを視察後、記者団の取材に応じる中谷防衛相＝28日午後、山口県山陽小野田市防衛省は28日、宇宙空間の防衛能力強化に向けた「宇宙領域防衛指針」を初めて策定したと発表した。中国やロシアが他国の人工衛星を攻撃して無効化する「キラー衛星」の開発を進めているとして「宇宙の戦闘領域化が進展し、脅威とリスクが拡大している」と指摘。宇宙空間の利用について、通信や観測といった面で国民