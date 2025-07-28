千葉市消防局千葉県警八千代署は28日、同県八千代市の商業施設で女子高校生のスカート内を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで同県船橋市、千葉市消防局緑消防署員、川合守流容疑者（28）を逮捕した。容疑を認めている。逮捕容疑は6月12日午後4時20分ごろ、千葉県内の女子生徒のスカート内をスマートフォンで撮影した疑い。署によると、女子生徒の友人が気付いた。千葉市消防局の市村裕二消防局長は「