¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/28¡Û¿Íµ¤YouTuber¡¦¤Ë¤Ê¤Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û164cm54kg¤ÎÈþ½÷¡¢¿åÃå»ÑÈäÏª¢¡¤Ë¤Ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿åÃå»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª25Æü¤Ë¹ü³Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¸þ¤±¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿åÃå¤È¤·¤Æ³¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤Ê¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏX¤Ç¤Î±ê¾å¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤±¤É¹ü¥¹¥È¤Ë»÷¹ç¤¦¿åÃå¤äÉþ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò